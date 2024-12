VIDEO - Ranieri e la divisione tra allenatore e dirigente: "Mi sto impegnando 50 e 50. Io, Ghisolfi e la proprietà stiamo pensando a tutto"

Claudio Ranieri, allenatore della Roma, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Braga, valido per la sesta giornata della first phase di Europa League e in programma domani alle ore 18:45 allo Stadio Olimpico. Tra i vari temi trattati il tecnico si è soffermato sia sul ruolo da allenatore sia da dirigente, che ricoprirà ufficialmente a partire dalla prossima stagione. Ecco le sue parole: "Mi sto impegnando 50 e 50. Ho giocatori meravigliosi che mi lasciano una certa serenità nel pensare anche al futuro. Io, la proprietà e Ghisolfi stiamo pensando a tutto, all'oggi, al mercato... Sull'allenatore futuro abbiamo solo spolverato la cosa ma ci stiamo pensando, non posso negarlo".