Dopo la vittoria con il Lecce in campionato, la Roma torna in campo allo Stadio Olimpico in Europa League: alle 18,45 arriva il Braga nella sfida valida per la sesta giornata della fase campionato della competizione europea. Claudio Ranieri sceglie a centrocampo dall'inizio la coppia Koné-Pisilli, mentre Leandro Paredes non è a disposizione del tecnico: l'argentino è assente a causa della febbre.