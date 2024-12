ROMA-BRAGA 0-0: segui in tempo reale. A breve il fischio d'inizio (VIDEO)

Dopo aver vinto per 4-1 contro il Lecce nell'ultimo turno di campionato la Roma cerca continuità e va a caccia del secondo successo consecutivo: oggi alle ore 18:45 andrà in scena allo Stadio Olimpico la partita contro il Braga, valida per la sesta giornata della first phase di Europa League. I giallorossi si trovano in ventunesima posizione in classifica con 6 punti mentre i portoghesi sono diciottesimi a quota 7.

Ranieri conferma il terzetto difensivo davanti a Svilar, concede spazio sulle fasce a Saud e Zalewski che completano la linea di centrocampo a 4 con Koné e Pisilli. La novità è davanti: si rivedono dall'inizio capitan Pellegrini e Soulé a supporto di Dybala, schierato come contro il Lecce da centravanti.

IL TABELLINO

ROMA: Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saud, Koné, Pisilli, Zalewski; Soulé, Pellegrini; Dybala.

A disp.: Marin, Ryan, Angeliño, Dovbyk, Shomurodov, Celik, Hermoso, Le Fée, Baldanzi, Saelemaekers, Sangaré, El Shaarawy.

All.: Ranieri.

BRAGA: Matheus; Ferreira, Paulo Oliveira, Bambu, Roger Fernandes; Gorby, Moutinho, Gharbi; Gabri Martinez, El Ouazzani, Ricardo Horta.

A disp.: Tiago Sá, Hornicek, Victor Gomez, Vitor Carvalho, André Horta, Zalazar, Adrian Marin, Yuri Ribeiro, Arrey-Mbi, Joao Marques, Noro, Roberto Fernandez.

All.: Carvalhal.

Arbitro: Siebert. Assistenti: Seidel - Foltyn. IV Uomo: Schlager. VAR: Storks. AVAR: Dankert.

LA CRONACA DELLA PARTITA

PREPARTITA

18.30 - I dettagli del riscaldamento della Roma:

18.13 - L'ingresso della squadra per il riscaldamento:

17.47 - Anche la Roma annuncia le scelte di Ranieri:

17.35 - L'arrivo della squadra allo Stadio Olimpico:

17.30 - L'Uefa comunica le formazioni ufficiali. Roma in campo così: Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saud, Koné, Pisilli, Zalewski; Soulé, Pellegrini; Dybala.