Roma-Braga: dove vederla in tv, le probabili formazioni e le quote

La Roma cerca continuità e dopo la vittoria per 4-1 contro il Lecce va a caccia del secondo successo consecutivo: oggi alle ore 18:45 andrà in scena allo Stadio Olimpico il match contro il Braga, valido per la sesta giornata della first phase di Europa League. I giallorossi si trovano al ventunesimo posto in classifica con 6 punti mentre i portoghesi sono diciottesimi a quota 7.

Mister Ranieri sembra intenzionato a optare per un leggero turnover: a difendere la porta di Svilar ci sarà il trio composto da Mancini-Ndicka-Hermoso, con lo spagnolo che tornerebbe in campo da titolare dopo oltre un mese. Sulle fasce spazio ad Abdulhamid (in ballottaggio con Angelino) e Saelemaekers mentre a centrocampo dovrebbe esserci ancora la coppia Paredes-Koné. Sulla trequarti, invece, potrebbero agire Soulé e Pisilli, i quali giocherebbero alle spalle di Dovbyk. Partono dalla panchina Hummels, Dybala e Pellegrini.

DOVE VEDERE ROMA-BRAGA IN TV E IN STREAMING

Roma-Braga sarà trasmessa in esclusiva su Sky e sarà visibile sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 252. La partita potrà essere vista in streaming anche su Sky Go e NOW.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA: Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Abdulhamid, Paredes, Koné, Saelemaekers; Soulé, Pisilli, Dovbyk.

BRAGA: Matheus; Ferreira, Niakaté, Arrey-Mbi; Roger, Moutinho, Carvalho, Gabri Martinez; Horta, El Ouazzani, Bruma.

LE QUOTE

ROMA-BRAGA 1 X 2 EUROBET 1.68 3.80 4.70 SISAL 1.70 3.75 4.75 PLANETWIN365 1.65 3.80 4.65 SNAI 1.70 3.85 4.75

LR24