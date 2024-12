Roma-Braga: cancelli dell'Olimpico aperti dalle 16.45

Si gioca questa sera Roma-Braga, match valido per la 6a giornata della fase iniziale di Europa League. I due club sono divisi da un solo punto nella maxi classifica europea: 7 per i portoghesi, uno in meno per i giallorossi che fin qui hanno raccolto 3 pareggi, una vittoria e una sconfitta in Europa.

Per la gara dell'Olimpico, con calcio d'inizio alle 18.45, i cancelli saranno aperti due ore prima del fischio dell'arbitro, alle 16.45.