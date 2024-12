Roma-Braga: alla lettura delle formazioni nessun fischio per i giocatori giallorossi

La richiesta di Claudio Ranieri è stata accolta. Infatti, da quando il tecnico testaccino ha chiesto il massimo supporto ai tifosi verso i giocatori, lo stadio ha smesso con la solita bordata di fischi. Anche stasera per il match di Europa League contro il Braga, alla lettura delle formazioni, non sono arrivati fischi verso la squadra. Nemmeno per il contestatissimo capitano, Lorenzo Pellegrini, tornato titolare dopo 3 panchine consecutive.