Europa League: vince il Manchester United, pari per Olympiacos e Galatasaray

Nella sfide delle 18:45 della settima giornata di Europa League, vince il Manchester United, che batte 1-2 il Viktoria Plzen grazie alla doppietta di Hojlund e raggiunge il Galatasaray al quarto posto. I turchi, infatti, non vanno oltre il 2-2 sul campo del Malmoe. Pareggia anche l'Olympiacos, 0-0 in casa contro il Twente: i greci vengono raggiunti in classifica dalla Roma a quota 9 punti.

I RISULTATI

Hoffenheim - FCSB 0-0

Ludogorets - AZ Alkmaar 2-2

Malmoe - Galatasaray 2-2

Olympiacos - Twente 0-0

PAOK - Ferencvaros 5-0

Plzen - Manchester United 1-2

Roma - Braga 3-0

Royale Union SG - Nizza 2-1