Conferenza stampa, Carvalhal: "Stimo Ranieri, noi in campo con coraggio" - Horta: "Servono concentrazione e impegno"

Alla vigilia della sfida tra Roma e Braga, valida per la sesta giornata della fase campionato di Europa League in programma domani alle 18.45 allo Stadio Olimpico, il tecnico del club portoghese Carlos Carvalhal è intervenuto in conferenza stampa. Le sue dichiarazioni:

La Roma?

"È una grande squadra con tanti giocatori che giocano in nazionale. Di solito giocano con la line a 5, è una squadra a cui piace pressare alto come facciamo noi. Il collettivo è molto forte, dall’inizio della stagione è la squadra più forte che abbiamo affrontato. Stimo molto Ranieri, ho sentito la sua conferenza stampa e ha fatto una giusta analisi".

Con quale risultato sarebbe soddisfatto?

"Sarebbe la vittoria, non ci accontentiamo mai. La chiave sarà la concentrazione perché non possiamo permetterci distrazioni".

La Roma è in un momento difficile, può essere una buona occasione per il Braga?

"Non è cosi, noi veniamo da un ottimo risultato contro l’Hoffenheim e sono sicuro che sarà una grande partita con due squadre che daranno tutto sul campo".

Ranieri?

"La speranza è di fare sempre meglio nel corso della propria carriera. La tattica del gatto con il topo, ognuno ha il proprio modo di giocare poi bisogna avere la capacità di interpretazione. Noi abbiamo il nostro stile di gioco che è offensivo e improntato all’attacco. Di certo non cambieremo domani, andremo in campo con coraggio".

Oltre al tecnico, anche Ricardo Horta ha parlato in conferenza stampa:

L'Olimpico?

"L'ultima volta che siamo stati qui è stata durante la pandemia, non abbiamo avuto l'opportunità di sentire l'atmosfera. Ma non siamo qui per per questo. Dobbiamo giocare, mostrare il nostro calcio e fare punti".

Ti senti di fronte ad un momento decisivo?

"L'importanza della partita è la stessa delle precedenti. In questa fase non sappiamo quali siano i punti necessari per arrivare dove vogliamo, ma sappiamo che sette punti non saranno sufficienti per la qualificazione. È importante giocare un calcio offensivo con la voglia di segnare".

Cosa può fare la differenza in questa partita?

"Credo che un dettaglio molto importante in queste partite europee sia la concentrazione. La squadra deve essere concentrata durante i 90 minuti, dall'altra parte ci saranno giocatori di altissimo livello, una squadra di altissimo livello, che in ogni momento può punirci. Il punto essenziale è la concentrazione e l'impegno, che a volte è mancato alla squadra".