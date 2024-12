Champions League, vittoria Juve: Vlahovic e McKennie stendono il City. Successo anche per il Milan, Benfica-Bologna 0-0

Altra serata di Champions League, altre gare valide per la quinta giornata della fase campionato della competizione. All'Allianz Stadium la Juventus batte il Manchester City: finisce 2-0 con le reti di Vlahovic e McKennie. Vince anche il Milan che a San Siro supera 2-1 la Stella Rossa: in gol Leao e Abraham. Niente reti, invece, per l'altra italiana: il Bologna pareggia 0-0 in casa del Benfica.

I risultati finali:

Atletico Madrid-Slovan Bratislava 3-1

Lille-Sturm Graz 3-2

Benfica-Bologna 0-0

Borussia Dortmund-Barcellona 2-3

Feyenoord-Sparta Praga 4-2

Juventus-Manchester City 2-0

Milan-Stella Rossa 2-1

Stoccarda-Young Boys 5-1

Arsenal-Monaco 3-0