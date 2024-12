Champions League, Atalanta-Real Madrid 2-3: Retegui si divora il pari nel finale. Ko Inter con il Leverkusen

In scena la sesta giornata di Champions League. Al Gewiss Stadium splendida partita tra Real Madrid e Atalanta: la squadra di Ancelotti vince 3-2, Retegui nel finale si divora il gol del pareggio a due passi dalla porta. L'altra italiana impegnata in serata, l'Inter, perde in casa del Bayer Leverkusen: al 90' decide la rete di Mukiele. Vittorie per Liverpool, Bayern Monaco, PSG, Aston Villa e Brest.

Dinamo Zagabria-Celtic 0-0

Girona-Liverpool 0-1

Atalanta-Real Madrid 2-3

Bayer Leverkusen-Inter 1-0

Brest-PSV 1-0

Salisburgo-PSG 0-3

Lipsia-Aston Villa 2-3

Shakhtar Donetsk-Bayern Monaco 1-5