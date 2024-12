Braga, Carvalhal: "La Roma è la squadra più forte che affronto dal mio ritorno" - Horta: "Cercheremo di essere competitivi per tutto il match" (VIDEO)

Carlos Carvalhal e Ricardo Horta, rispettivamente allenatore e calciatore del Braga, hanno rilasciato alcune dichiarazioni alla piattaforma streaming a poche ore dal calcio d'inizio della partita contro la Roma, in programma oggi alle ore 18:45 allo Stadio Olimpico e valida per la sesta giornata di Europa League.

CARVALHAL A DAZN

Che squadra affronterete?

"La Roma gioca in modo completamente diverso da quello a cui siamo abituati, perché gioca con una marcatura a uomo a tutto campo. I giallorossi sono una squadra molto forte, la più forte che affronterò da quando sono tornato al Braga. Hanno 20 giocatori che vanno in nazionale, sono molto forti. Inoltre Ranieri è un allenatore molto esperto. Sarà una partita molto difficile ma siamo determinati a vincere".

Zalazar?

"Sono contento. L'ho tenuto in panchina la scorsa partita ed è entrato a gara in corso. Non è nella sua migliore condizione fisica, ma è abbastanza in forma per giocare. Potrà entrare e aiutare la squadra, non c'è dubbio. E ora crescerà con il passare del tempo. Abbiamo davvero bisogno di un giocatore con le sue caratteristiche e capacità".

HORTA A DAZN

"Abbiamo sofferto un po' questa incostanza di risultati ma credo che la partita contro la Roma sia un ottimo palcoscenico per dimostrare che siamo diventati più adulti ed esperti. Cercheremo di essere competitivi per tutti i 90 minuti e fare il possibile per vincere la partita".