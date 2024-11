VIDEO - Svilar: "Episodi arbitrali non giusti verso di noi, il secondo gol del Verona era da annullare"

Alla vigilia di Union Saint Gilloise-Roma, sfida di Europa League in programma domani alle 18.45 allo stadio Re Baldovino, con Ivan Juric è intervenuto anche Mile Svilar in conferenza stampa. Il portiere giallorosso ha risposto anche ad una domanda sugli episodi arbitrali in campionato: "Non so cosa possa dire, ci sono stati episodi non giusti verso di noi. L'ultimo è successo domenica: il secondo gol era da annullare, poi forse sarebbe stata un'altra partita. E purtroppo non è l'unico episodio che è successo quest'anno. A volte sentiamo che tutto è contro la Roma in questo momento, questo non è bello. Ma dobbiamo concentrarci su quello che possiamo controllare, fare bene in campo e poi i risultati andranno meglio. Se pensi troppo a quello che non puoi controllare sei meno concentrato in campo e in questo momento non è la cosa giusta".