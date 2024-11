VIDEO - RANIERI: "L'Europa è uno stimolo per noi, io tengo a tutte le competizioni"

Alla vigilia della sfida di Europa League tra Roma e Tottenham, in programma domani alle 21.00 in Inghilterra, Claudio Ranieri ha parlato in conferenza stampa. Tra i vari temi trattati, il tecnico giallorosso si è soffermato su quanto la competizione europea possa essere uno stimolo per la sua squadra e quanto lui tenga ad ogni partita che gioca. Ecco le sue parole: "È una partita che da tantissimo stimolo. Questa non è una partita amichevole, giochiamo contro una squadra che è fantastica, noi dovremmo essere intelligenti e scaltri contro di loro per contrastarli. Io tengo a tutte le competizioni".

?️ “L’Europa League puó essere d’intralcio?” ?️ Mister Ranieri: “È una coppa che ci da tantissimo stimolo, giochiamo contro una squadra che è fantastica. Io tengo a tutte le competizioni che gioco” ?#ASRoma #EuropaLeague #ranieri #TottenhamRoma pic.twitter.com/sqC1IGNnw7 — laroma24.it (@LAROMA24) November 27, 2024