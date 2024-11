VIDEO - RANIERI: "Dybala? Si è allenato e non soffre di nessun dolore. Lo valuterò domani"

Alla vigilia della sfida di Europa League tra Roma e Tottenham, in programma domani alle 21.00 in Inghilterra, Claudio Ranieri ha parlato in conferenza stampa. Tra i vari temi trattati, il tecnico giallorosso si è soffermato su Paulo Dybala e sul suo utilizzo nella gara di domani. Ecco le sue parole: "Dybala si è allenato, non soffre di nessun dolore, lo valuterò domani. Una cosa è averlo e un’altra è non averlo, sono convinto che abbia i colpi per risolvere le partite".