VIDEO - Juric: "Ho sentito i Friedkin, non dovete indagare troppo..."

Dopo il ko col Verona in campionato, la Roma è attesa in trasferta in Europa League: domani alle 18.45 i giallorossi affronteranno l'Union Saint Gilloise. Alla vigilia della sfida il tecnico giallorosso, Ivan Juric, ha parlato in conferenza stampa anche del rapporto con la proprietà. "Sento la fiducia, poi è chiaro che bisogna fare i risultati e siamo concentrati su quello - le sue dichiarazioni -. Il giorno di riposo? Il programma arriva da lontano, era programmato il giorno libero. Avendo tutte queste partite e tutti questi sforzi mentali, secondo tutti era giusto fare un bellissimo allenamento il giorno dopo la partita con quelli che non hanno giocato e consentire alla squadra di ricaricarsi mentalmente per questa partita". E ha aggiunto: "Una chiamata dei Friedkin? Sì, ci siamo sentiti. È tutto chiaro, non dovete indagare troppo".