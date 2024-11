VIDEO - HUMMELS: "Nessun rimorso nell'aver scelto la Roma"

Alla vigilia della sfida di Europa League tra Roma e Tottenham, in programma domani alle 21.00 in Inghilterra, Mats Hummels ha parlato in conferenza stampa. Il tedesco, tra i vari temi trattati, si è soffermato sul suo trasferimento nella Capitale e su eventuali rimorsi. Ecco le sue parole: "No, perché sono sicuro che alla fine sarà una storia a lieto fine".

