Unions SG, Pocognoli: "Partita speciale per me, affrontiamo una grande. Ho sempre apprezzato la Roma". Ivanovic: "Possiamo fare una grande partita"

Alla vigilia del match di Europa League fra Union SG e Roma, il tecnico del club belga Sebastien Pocognoli ha parlato in conferenza stampa in compagnia di Franjo Ivanovic. Ecco le parole dei due tesserati del club che domani sfiderà la Roma.

Pocognoli

"È una partita speciale per le mie origini, contro un club che ho sempre apprezzato sin da piccolo. Una volta iniziato il match, il contesto sarà diverso. Sarà fondamentale essere al massimo delle nostre capacità. I miei nonni materni e paterni erano italiani e la Roma è una squadra che ho sempre apprezzato in Italia. Capisco l’italiano"".

La posizione di Ivan Juric è costantemente in bilico: ha perso 3 delle ultime 4 in campionato. Pensate di poterne approfittare anche psicologicamente?

“La situazione attuale della Roma non è una cosa che può influenzare come si svolgerà la partita. Non ci concentriamo sulla situazione della Roma, ma sulla nostra preparazione. Come ho detto, quello che succede negli altri club non ci deve riguardare. Noi dobbiamo occuparci di noi, per me la Roma è una squadra che continua ad essere di grande valore, con qualità e individualità importanti”.

Sullo stato d'animo della squadra:

“Affrontiamo un grande nome in Europa, con la stessa preparazione e concentrazione di sempre. Questa però è una squadra con molte individualità e qualità. Dobbiamo essere al nostro massimo livello e avere il miglior piano di gioco. Non ci concentriamo sulle situazioni dei club che affrontiamo. La competizione europea è come una boccata d’ossigeno, un altro scenario e contesto rispetto al campionato nazionale. Non ci focalizziamo troppo sulla Roma. Pensiamo a noi e al nostro gioco. La situazione attuale della Roma non ci interessa, indipendentemente dalle loro condizioni, la Roma resta una squadra di grande valore. È una partita importante in casa, dobbiamo fare punti per mantenere le nostre ambizioni nella competizione. Dobbiamo giocare con i nostri valori e il nostro DNA. Cercheremo di essere una squadra offensiva e dominante in casa, anche se l’avversario è di livello”.

Sulla squadra.

“MacAllister rientra da un infortunio, Rasmussen da una malattia. Boufal si è allenato negli ultimi due giorni ed è disponibile per la selezione. È una bella esperienza giocare due competizioni, fa parte del mestiere gestire bene i giocatori. Le cose vanno bene, anche se sicuramente crea una dinamica diversa. È una bella opportunità essere parte di questa storia dell’Union SG. Sta a loro cogliere questa occasione, e a me gestire la situazione. Ho lo stesso buon presentimento che avevo prima del Mechelen”.

Su Mirallas:

“Kevin è venuto su mia richiesta, perché avere allenatori specifici è sempre importante in uno staff. Sappiamo la nostra situazione: con tanti giovani nuovi attaccanti, lui può essere d’aiuto. La cosa più difficile è creare occasioni, e su questo può aiutarci. Ma i piccoli dettagli possono fare la differenza. Ha discussioni più dettagliate anche con i miei difensori: è il loro linguaggio, la loro sfera, sono giovani che vogliono imparare. Viene una volta a settimana, non è in panchina”.

Ivanovic

"Dobbiamo restare positivi. Ci alleniamo bene, miglioriamo. È una grande partita, non abbiamo niente da perdere. Dobbiamo giocare liberi. È il più grande avversario che affrontiamo, non abbiamo fatto molte partite così importanti".

Sui compagni.

"Ho imparato molto a connettermi con i compagni di squadra. Non è facile quando arrivi da un’altra squadra. Devo conoscerli bene, sempre meglio. Spero di poterlo dimostrare domani".

Su Mirallas.

"Ci aiuta molto. Parliamo tutte le lingue. Ho imparato molto da lui, è un grande aiuto per gli attaccanti. Ci aiuta nei dettagli, nelle posizioni in area, nei movimenti. Non sono grandi cose, ma piccoli accorgimenti che possiamo usare in ogni partita".

Pensate di poter battere la Roma?

"Una squadra così grande non dipende dalla sua posizione in classifica. Possono sempre fare una grande partita. Ma sfrutteremo il fatto che non sono al meglio della forma. Vedremo domani chi sarà la squadra migliore sul campo".

Sui pochi gol segnati.

"Lavoriamo su questo a ogni allenamento. Restiamo positivi perché creiamo occasioni, ed è importante. I gol arriveranno. È importante essere pericolosi, pazienti".