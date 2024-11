Union St. Gilloise-Roma, le info per i tifosi: cancelli aperti alle 17:15 (COMUNICATO)

Giovedì alle 18:45 la Roma scenderà in campo contro l'Union St. Gilloise in un match di Europa League. La società ha pubblicato un comunicato con tutte le info utili per i tifosi che seguiranno il match. Ecco la nota:

"Giovedì alle 18:45 la Roma scenderà in campo a Bruxelles contro l'Union St. Gilloise. Queste sono tutte le info utili per i romanisti che seguiranno la squadra allo Stadio Re Baldovino.

L'invio dei biglietti

I biglietti acquistati sono stati inviati nella mattinata di martedì 5 agli indirizzi mail inseriti a sistema in fase di acquisto. Ti chiediamo di stamparlo su carta di buona qualità e di mostrarlo all’ingresso dello Stadio, per i controlli di sicurezza e per accedere al settore indicato. In alternativa, il biglietto può essere aggiunto al wallet del proprio smartphone in formato mobile. Chi non avesse ricevuto la mail, o riscontri problemi nella visualizzazione del biglietto, può richiedere assistenza chiamando lo 06.89386000 o scrivere una mail a trasferta@asroma.it.

I settori dedicati ai tifosi della Roma

Il settore ospiti è situato nella Tribuna 2, settori A-B (ingresso Championnat 3, Avenue du football). Il settore riservato alle persone con disabilità si trova presso l’ingresso T1, Rue du Disque. Per chi fosse in possesso di biglietto Cat1, il settore si trova nella tribuna T1 Red – settore D (Ingresso T1, Sport 1). Non sarà ammesso in alcun modo l’accesso al settore ospiti con biglietti validi per altri settori dello Stadio.

Fan Meeting Point

Su indicazione delle autorità locali, sarà allestito un Fan Meeting Point per tutti i romanisti presso l' O'Reallys Irish Pub, a pochi minuti dalla stazione centrale di Bruxelles, in Place de la Bourse 1. Da qui sarà possibile recarsi allo Stadio in circa 30 minuti, utilizzando le linee della Metropolitana M5+M6, fino alla stazione di Houba Brugmann. Si consiglia di lasciare il Meeting Point non oltre le 17. I cancelli dello Stadio apriranno alle 17:15.

Ingresso allo Stadio

La procedura prevede la scansione dei biglietti e un controllo di sicurezza. L’organizzazione invita i tifosi a preparare il biglietto in anticipo al fine di velocizzare l’ingresso di tutti.

È consentito l’ingresso allo Stadio di borse non più grandi di un foglio A4. Non sono previsti depositi bagagli allo Stadio, pertanto si consiglia di lasciare borse o zaini più grandi in hotel, prima di recarsi alla partita. Non sarà possibile introdurre cibi o bevande acquistati fuori dallo Stadio.

Striscioni e bandiere devono essere preventivamente approvate dai responsabili della sicurezza. Non è consentito fumare nello Stadio Re Baldovino. Sono inoltre vietate anche le sigarette elettroniche. Clicca QUI per consultare il regolamento d’uso dello Stadio Re Baldovino.

Per maggiori informazioni relative allo Stadio, alle procedure di sicurezza e al punto d’incontro per i tifosi, consulta questa guida".

(asroma.com)

