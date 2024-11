Dopo il ko col Verona in campionato, oggi alle 18.45 la Roma affronta l'Union Saint Gilloise nella quarta gara della fase campionato di Europa League. Ivan Juric dovrà fare a meno di Hermoso e Ndicka in difesa, il primo infortunato e il secondo alle prese con la febbre. Secondo le indiscrezioni dell'emittente sportiva, Mats Hummels dovrebbe accomodarsi in panchina con il tecnico intenzionato a schierare Cristante al centro del terzetto con Mancini e Angelino.

(Sky Sport)