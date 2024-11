Tottenham: Vicario operato per una frattura alla caviglia destra. Out con la Roma

Dopo il ko in casa del Napoli in campionato, la Roma è attesa da un'altra trasferta: giovedì, alle 21.00, la squadra di Claudio Ranieri fa tappa a Londra per affrontare il Tottenham in Europa League. Il club inglese perde per infortunio Guglielmo Vicario: il portiere ex Empoli è stato operato per una frattura alla caviglia destra e, dunque, sarà assente nel match contro la Roma.

Lo annuncia il Tottenham con una nota ufficiale: "Guglielmo Vicario è stato sottoposto oggi (lunedì 25 novembre) a un intervento chirurgico per una frattura alla caviglia destra. Il 28enne ha subito l'infortunio durante la vittoria di sabato in Premier League contro il Manchester City. Guglielmo sarà valutato dal nostro staff medico per stabilire quando potrà tornare ad allenarsi".

(tottenhamhotspur.com)

