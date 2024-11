Tottenham, Udogie: "Crediamo in noi stessi e vogliamo vincere ogni partita"

Destiny Udogie, esterno azzurro e del Tottenham, ha parlato in conferenza stampa al fianco di Ange Postecoglou. Ecco alcune delle dichiarazioni dell'ex Udinese alla vigilia del match di Europa League contro la Roma:

Come sta Vicario?

"Ho parlato con lui il giorno dopo. Ovviamente, gli ho chiesto come stava. Mi ha detto che ha subito un'operazione. Quindi sarà difficile per lui camminare".

Sul rendimento altalenante della squadra.

"È stato difficile perché non abbiamo ancora trovato la giusta costanza, ma ovviamente stiamo lavorando per trovarla e migliorare".

Qual è la differenza più grande tra questa e la scorsa stagione?

"Penso che quest'anno siamo alla seconda stagione insieme, quindi ci capiamo meglio. Ci incoraggiamo a vicenda. Credo che questa sia una grande differenza. Siamo più fiduciosi nelle nostre capacità e nella nostra squadra".

Su Vicario e il fatto di aver giocato 60 minuti con la caviglia rotta.

"È un grande ragazzo con una mentalità davvero forte e per lui giocare 60 minuti con una caviglia rotta è qualcosa che dice molto su di lui, e lo rispetto tantissimo, come un fratello maggiore, ovviamente, mi manca, ma gli auguro il meglio".

Su Forster:

"Penso che Fraser sia anche un leader. È qui da tanto tempo e ha molta esperienza, quindi ci aiuterà molto e ci mostrerà quello che sa fare".

Sei alla tua seconda stagione con questa squadra, è un punto di svolta per te?

"Sì, l'anno scorso è stato difficile, ma ho sempre creduto nelle mie qualità. È stato difficile adattarsi, ma ho molta fiducia in me stesso. Il mio obiettivo era rimanere qui, è stato come un sogno, perché siamo una grande squadra. Giocare in Premier League era un sogno per me. Non ho mai avuto idee negative, perché sono sempre stato pronto a dare il massimo. Giocare in Premier League era sempre un sogno per me, ma allo stesso tempo, non credo di aver raggiunto un punto finale. Posso sempre fare di più, posso sempre cercare di migliorare e lavorare per farlo".

Ti stai adattando agli allenamenti del mister?

"Penso che il nostro allenamento sia molto duro. Come ha detto il medico, non si cambia allenatore solo perché ci alleniamo duramente. Ma credo che questo ci dia una migliore condizione fisica durante le partite. Ho giocato 90 minuti ad alto livello e cerco di mostrarlo ogni partita"..

Cosa può ottenere la squadra quest'anno?

"Sappiamo la nostra qualità, crediamo in noi stessi e vogliamo vincere ogni partita. A volte non succede, ma sappiamo che dobbiamo continuare a lavorare".

L'allenatore chiede molto da te e Pedro Porro, come terzini, ma quanto ti piace giocare in questo sistema, entrando nel centrocampo e facendo tutte le cose che ti chiede di fare?

"Penso che sia davvero bello perché abbiamo la libertà di giocare nel mezzo del campo. Non è facile, perché bisogna correre, tornare in difesa e attaccare, ma allo stesso tempo è molto divertente. Puoi essere protagonista e fare gol".

Quanto tempo ci vuole ad adattarsi a un nuovo portiere?

"Non credo che ci vorrà molto, perché Fraser o Brandon si allenano con noi ogni giorno, quindi conoscono il nostro sistema e sanno come difendere. Penso che sarà facile e Fraser è un grande portiere, quindi sarà pronto a fare la sua parte".