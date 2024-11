Tottenham-Roma, Postecoglu: "Un onore aver incontrato Ranieri. Dobbiamo accontentarci di questo punto”

Al termine della sfida tra Tottenham e Roma, ha parlato il tecnico degli Spurs Ange Postecoglu. Queste le sue parole:

POSTECOGLU A SKY

Ha qualche rimpianto?

“C’è frustrazione e delusione perché abbiamo preso il gol del 2-2 nel recupero. Abbiamo avuto tante occasioni per segnare e vincere. Partita emozionante, dobbiamo accontentarci di questo punto”.

Cosa le ha detto Ranieri a fine partita?

“Sono onorato di averlo incontrato. È fantastica la sua passione per questo gioco. Credo gli sia piaciuta la partita”.

In cosa può migliorare Kulusevski?

“Vuole migliorare in tutti gli aspetti. Può segnare più gol e sta lavorando su questo fondamentale. Oggi ha fatto tanto per noi, tutta la squadra ha lavorato duramente. Avremmo dovuto sfruttare le occasioni e portare a casa la vittoria”.

POSTECOGLU A TNT

"È frustrante, soprattutto quando segnano allo scadere. Ma è stata una bella partita. Avremmo dovuto chiuderla presto ed è deludente non averla vinta. Avremmo dovuto mostrare un po' più di compostezza. Abbiamo avuto un paio di occasioni salvate sulla linea. In un certo senso li abbiamo tenuti in partita. La Roma è una buona squadra. C'è un motivo per cui sono in Europa League. Hanno avuto una grande stagione lo scorso anno, ma hanno avuto un momento difficile quest'anno. Hanno giocatori di qualità, ma noi avevamo la possibilità di vincere la partita."

"We should've put them to bed a lot earlier" Ange Postecoglou gives his post-match thoughts on Tottenham's 2-2 draw with Roma... ? ? @tntsports & @discoveryplusUK pic.twitter.com/fOIaWSrvyk — Football on TNT Sports (@footballontnt) November 28, 2024

.