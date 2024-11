Tottenham-Roma, le info per i tifosi in trasferta: cancelli aperti alle ore 18 locali (COMUNICATO)

Giovedì alle ore 21 al Tottenham Hotspur Stadium va in scena il big match tra Tottenham e Roma, valido per la quinta giornata della fase a gironi della first phase di Europa League. La società giallorossa ha comunicato le informazioni utili per i tifosi che si recheranno in Inghilterra tra cui l'apertura dei cancelli, che avverrà alle ore 18 locali. Ecco la nota ufficiale: "L'AS Roma informa che i biglietti acquistati per la sfida con il Tottenham sono stati inviati nella mattinata del 26 novembre agli indirizzi mail inseriti a sistema in fase di acquisto.

Ecco tutte le info. Prima di scaricare il tagliando per la sfida in calendario giovedì 28 novembre alle ore 20:00 locali (le 21:00 italiane), ti invitiamo a leggere attentamente le istruzioni di seguito: Apri la mail direttamente dal tuo smartphone e assicurati di avere accesso al wallet del tuo IPhone o alla app Google Wallet se possiedi un dispositivo Android.

e assicurati di avere accesso al wallet del tuo IPhone o alla app Google Wallet se possiedi un dispositivo Android. Sarà possibile accedere esclusivamente con il proprio smartphone. Assicurati di avere sufficiente carica prima di arrivare allo stadio .

. Dopo aver cliccato sul link, aggiungi il biglietto al wallet del tuo dispositivo .

. Attenzione! Sarà possibile effettuare il download su un solo dispositivo e non sarà ammesso entrare con lo screenshot o fogli stampati .

. Puoi conservare più biglietti sullo stesso dispositivo, ma ricorda che dovrai accedere insieme agli altri titolari.

Fai attenzione a non eliminare il biglietto dal wallet . Se lo dovessi cancellare inavvertitamente, recupera il link ricevuto via mail e aggiungilo nuovamente.

. Se lo dovessi cancellare inavvertitamente, recupera il link ricevuto via mail e aggiungilo nuovamente. Le istruzioni tecniche (in inglese) sono disponibili QUI. Chi non avesse ricevuto la mail, o riscontri problemi nella visualizzazione del biglietto, può richiedere assistenza chiamando lo 06/89386000 o può scrivere a trasferta@asroma.it. Il settore per i nostri tifosi Il settore dedicato ai romanisti si trova nell'angolo nord-est dello stadio (Settori 114-118), a cui si accede attraverso le entrate 11 e 12. I tifosi giallorossi devono raggiungere lo stadio da Worcester Avenue. Non sarà ammesso in alcun modo l’accesso al settore ospiti con biglietti validi per altri settori dello stadio. L’apertura dei cancelli è prevista alle 18:00 locali, 2 ore prima del calcio d’inizio. Per maggiori informazioni relative alle procedure di sicurezza e su come raggiungere lo stadio, consulta la guida allegata". (asroma.com) VAI AL COMUNICATO UFFICIALE