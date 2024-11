Tottenham-Roma: la moviola. Giusto assegnare il calcio di rigore agli inglesi, intervento in ritardo di Hummels su Sarr

Al Tottenham Hotspur Stadium di Londra sta andando in scena la sfida di Europa League tra Tottenham e Roma. L'arbitro dell'incontro è Nyberg, affiancato dagli assistenti Beigi e Söderkvist. Il quarto uomo della gara è Ladebäck. Al VAR, invece, c'è van Boekel mentre l'AVAR è Ruperti.

I PRINCIPALI EPISODI ARBITRALI DEL MATCH

3' - Inizio complicato della Roma che subisce la pressione del Tottenham. Azione offensiva di Sarr che cade in area. L'arbitro assegna calcio di rigore per gli inglesi. Corretta la decisione del direttore di gara che punisce l'intervento in ritardo di Mats Hummels.