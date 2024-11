Tottenham-Roma, il programma della vigilia: rifinitura alle 12:30 a Trigoria, conferenza stampa di Ranieri e un giocatore alle 20 al Tottenham Hotspur Stadium

Manca sempre meno al big match tra Tottenham e Roma, valido per la quinta giornata della first phase dell'Europa League e in programma giovedì alle ore 21. Domani gli uomini di Claudio Ranieri svolgeranno l'allenamento di rifinitura alle ore 12:30 al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria (primi 15 minuti aperti alla stampa) e successivamente partiranno per l'Inghilterra. Alle 20 (ora italiana) il tecnico interverrà in conferenza stampa insieme a un calciatore direttamente dalla sala stampa del Tottenham Hotspur Stadium.