Tottenham-Roma, il programma della vigilia: rifinitura alle 11 a Trigoria, conferenza stampa di Ranieri e un giocatore alle 20 al Tottenham Hotspur Stadium

La Roma deve subito dimenticare la sconfitta contro il Napoli e giovedì affronterà a Londra il Tottenham nel match valido per la quinta giornata della first phase dell'Europa League. Nella giornata di vigilia della partita gli uomini di Claudio Ranieri svolgeranno l'allenamento di rifinitura alle ore 11 al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria e successivamente partiranno per l'Inghilterra. Alle 20 (ora italiana) il tecnico interverrà in conferenza stampa insieme a un calciatore direttamente dalla sala stampa del Tottenham Hotspur Stadium.

Gli Spurs, invece, si alleneranno alle 12:10 (ora inglese) e l'allenatore Ange Postecoglu parlerà in conferenza stampa con un giocatore alle ore 14:30.