Tottenham-Roma: i convocati. C'è Saelemaekers, presente Dybala (FOTO)

Claudio Ranieri ha diramato la lista dei calciatori convocati per la trasferta europea di domani sera. Torna fra i convocati Alexis Saelemaekers, out dall'infortunio accusato durante Genoa-Roma, così come è presente Paulo Dybala. Out Hermoso.

Portieri: Marin, Ryan, Svilar;

Difensori: Baldanzi, Celik, Hummels, Mancini, Ndicka, Sangaré, Saud;

Centrocampisti: Cristante, El Shaarawy, Koné, Le Fée, Paredes, Pellegrini, Pisilli, Saelemaekers, Zalewski;

Attaccanti: Dovbyk, Dybala, Soulé.