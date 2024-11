Oggi alle ore 21 va in scena al Tottenham Hotspur Stadium il big match tra Tottenham e Roma, valido per la quinta giornata della first phase di Europa League. Come riportato dal giornalista Angelo Mangiante di Sky Sport, Claudio Ranieri ha deciso di puntare su Stephan El Shaarawy: il 'Faraone' scenderà in campo dal primo minuto e prenderà il posto di Angelino.