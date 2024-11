Tottenham-Roma: dove vederla in tv, le probabili formazioni e le quote

Dopo la sconfitta per 1-0 contro il Napoli Claudio Ranieri è pronto a debuttare anche in Europa. Oggi alle ore 21 al Tottenham Hotspur Stadium va in scena la sfida tra Tottenham e Roma, valida per la quinta giornata della first phase di Europa League. Gli Spurs si trovano al settimo posto in classifica con 9 punti mentre i giallorossi sono ventesimi a quota 5.

Sir Claudio sembra intenzionato a schierare una difesa a 3 davanti alla porta di Svilar e tra Mancini e Ndicka dovrebbe esserci Hummels, all'esordio dal 1'. Sulle fasce spazio a Celik e Angelino; a centrocampo pronto il trio Pisilli-Cristante-Koné. In attacco si rivede Dybala, il quale agirà alle spalle di Dovbyk.

DOVE VEDERE TOTTENHAM-ROMA IN TV E IN STREAMING

Tottenham-Roma sarà trasmessa in esclusiva su Sky e sarà visibile sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 252. La partita potrà essere vista in streaming anche su Sky Go e NOW.

LE PROBABILI FORMAZIONI

TOTTENHAM: Forster; Porro, Dragusin, Davies, Gray; Bergvall, Bentancur; Sarr, Johnson, Solanke; Werner.

ROMA: Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Celik, Pisilli, Cristante, Koné, Angelino; Dybala, Dovbyk.

LE QUOTE

TOTTENHAM-ROMA 1 X 2 EUROBET 1.68 4.10 4.40 SISAL 1.65 4.00 4.50 PLANETWIN365 1.67 4.00 4.35 SNAI 1.70 4.25 4.50

LR24