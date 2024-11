Tottenham-Roma: attesi oltre 3mila tifosi giallorossi. Nessun meeting point

Il settore ospiti del 'Tottenham Hotspur Stadium' si colorerà, almeno in parte, di giallorosso anche questa sera, per la gara tra la Roma e gli Spurs di Europa League. Il settore 'away' dello stadio inglese, infatti, è andato sold out in pochi minuti. Saranno dunque oltre tremila i tifosi che accompagneranno la squadra romanista nella trasferta europea ed altri saranno magari mischiati tra le tribune. Rispetto alle modalità delle altre trasferte europee, però, c'è una differenza: non ci sarà nessun meeting point predefinito per i tifosi.

La polizia inglese, infatti, come avviene anche per le gare di Premier League, preferisce non radunare i tifosi ospiti in un unico punto. Come non è prevista neanche la scorta per il pullman della Roma. Queste le info, comunicate dal Tottenham, per i tifosi: "Il settore dedicato ai romanisti si trova nell'angolo nord-est dello stadio (Settori 114-118), a cui si accede attraverso le entrate 11 e 12. I tifosi giallorossi devono raggiungere lo stadio da Worcester Avenue".