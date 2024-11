Tanti spettatori d'eccezione, nella serata di ieri, per Tottenham-Roma, match che ha visto i giallorossi di Ranieri agguantare un punto importante per la classifica e per il morale. Oltre a Massimiliano Allegri, infatti, sulle tribune del Tottenham Hotspur Stadium c'era anche Nicolas Burdisso.

