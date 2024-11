Tottenham, Postecoglou: "Non vedo l'ora di incontrare Ranieri. L'infortuno di Vicario è duro da digerire"

Ange Postecoglou, allenatore del Tottenham, ha parlato in conferenza stampa in vista dell'impegno di domani sera. Alle 20:00 sarà il turno di Claudio Ranieri e Mats Hummels per la Roma. Ecco le parole del tecnico del club inglese:

"L'infortunio di Vicario è stato difficile da digerire. È una testimonianza di lui come persona. È tosto come l'acciaio, il più tosto che ci sia, il fatto che abbia giocato a quel livello, sai, per 60 minuti con una caviglia appena ferita è stato davvero straordinario. Sappiamo che gli mancherà il calcio. Conoscendolo, spingerà i limiti su quanto tempo dovrà star fuori. E, conoscendolo, riceverò aggiornamenti quotidiani su questo tramite il suo Instagram. Probabilmente ora vi rendete conto di ciò che sapevamo internamente su di lui, ed è per questo che l'ho messo nel gruppo di leadership quest'anno, perché vedi come si comporta quotidianamente. La sua mentalità è davvero forte. Vuole fare meglio. Voglio dire, io do i giorni di riposo ai ragazzi, ma garantisco che lui sarà comunque dentro, facendo qualcosa. È proprio quel tipo di persona. E sì, prestazione incredibile. Voglio dire, indipendentemente dall'infortunio, è stata una prestazione davvero forte da parte sua, ma messa nel contesto, è certamente una delle migliori prestazioni per questo club".

Che Tottenham vedremo?

"Si tratta di andare in campo e cercare di fare il nostro calcio e cercare di essere al meglio di noi stessi. A volte non funziona e non ha funzionato in alcune partite quest'anno. Lo sappiamo, ed è qualcosa su cui dobbiamo migliorare. Ma allo stesso tempo, è stato più positivo che negativo. Pensiamo di giocare un calcio straordinario. Come ho detto prima, è solo una questione di progresso. Continuerò a dirlo, siamo in un posto migliore rispetto all'anno scorso e vogliamo continuare a migliorare. Se continuiamo a migliorare, allora le aree in cui ci sono dei vuoti verranno superate...".

Su Ranieri:

"È incredibile. Dimostra la passione che ha per il gioco, perché sono sicuro che ci sono modi molto più facili e semplici per lui di vivere la sua vita ora, ma ha ancora quella passione dentro. Non ho mai incontrato un calciatore che mi ispirasse così tanto, perché è sempre bello incontrare alcune di queste persone che hanno avuto un impatto enorme nel calcio, in particolare nel mio campo di allenatore e lui è sempre apparso come un gentiluomo. Quindi, sì, non vedo l'ora di incontrarlo".

Su Forster come sostituto di Vicario:

"Fraser ha già giocato, ha già giocato nella coppa di lega, ha giocato un paio di partite europee. È il motivo per cui l'abbiamo preso, è il motivo per cui lo abbiamo nel gruppo".

È mai stato vicino alla Serie A?

"No, non sono mai stato vicino. C'è sempre stato un legame. Venendo dall'Australia, saprai che soprattutto a Melbourne c'è una comunità italiana molto forte, molto appassionata del calcio. C'è sempre stato un interesse per il calcio italiano e, come ho detto, è passato attraverso varie fasi, dai grandi giorni dell'AC Milan e così via. Abbiamo avuto alcuni dei migliori attaccanti al mondo che giocavano in quel campionato e alcuni dei migliori giocatori italiani. Non ho mai avuto una squadra in Italia, ma mi è sempre piaciuto, sai, Pesacchi era uno dei geni del calcio australiano-italiano. Mi piaceva guardare giocare la Sampdoria. Luca era lì. Quindi ho sempre avuto un interesse per esso ed è sempre stato a diversi livelli. Ma sai che quando giochi contro squadre italiane, perché sono così appassionate del loro calcio, questo si vede sempre nelle loro squadre. Non sono mai stato vicino ad andare lì, ma adoro il paese".

Se arrivare nelle prime posizioni è un obiettivo:

"Sì. E, sì, il mio obiettivo è rimanere sulla prima pagina, perché se scorro giù, diventa più difficile per la mia vista, vista l'età. Quindi, comunque, rimanere sulla prima pagina è buono. Guardando al calcio europeo, ovviamente, è stato un buon impegno con una forza lavoro disciplinata, ma in generale è stato molto positivo. E ancora, non in circostanze facili.

Un cartellino rosso dopo cinque minuti nella prima partita. Abbiamo fatto giocare molti giovani e dato a tanti giocatori tempo di gioco, il che è stato davvero positivo, perché credo che il beneficio dell'Europa per noi, a parte che siamo in una buona posizione, è che ragazzi come Radel e Ben possano venire e fare un buon lavoro nel weekend, perché hanno avuto un buon tempo di gioco. Non avevamo questo vantaggio lo scorso anno senza il calcio europeo".

Ci sono somiglianze tra Hart e Forster? Puoi parlarci un po' del processo di insegnare a questi portieri più esperti a giocare in quel modo?

"Voglio far giocare la palla, ma dubito che i miei portieri diventeranno Maldini o Platini. Anzi, più lo tengono semplice, meglio è per me. Continuo a dire ai giocatori: smettetela di passare al portiere. Loro hanno i guanti, sono i portieri, voi siete i giocatori. L'intera idea è impostare delle soluzioni molto semplici per i nostri portieri. Non si tratta delle loro abilità tecniche, perché se guardi il modo in cui giochiamo dal basso, e Joe è un ottimo esempio, si tratta di fare passaggi molto semplici. Ma in realtà, loro sono bravi a farlo, tutti i portieri. La mentalità è più importante. Si tratta di non pensare che ciò che stanno facendo sia rischioso, perché è questo che succede. Non è una questione di abilità. Non gli sto chiedendo di fare passaggi da 50 metri, anzi, quando i portieri vanno lunghi è più difficile. Quindi chiedo loro di fare passaggi corti e di essere capaci. Più che altro, è una questione di mentalità. Mostrargli che non c'è rischio. Non preoccuparti del rischio. La struttura è lì per eseguirlo. L'ho trovato con Joe e con altri portieri che ho avuto in passato, che erano molto scettici sul giocare dal basso. Certo che possono farlo. Ecco perché lo fanno. È una questione di avere una struttura che permetta loro di farlo nel modo più semplice possibile e poi cambiare la loro mentalità. L'unica barriera è se il portiere non si sente a suo agio nel farlo. Non perché non possa, ma perché non si sente a suo agio. Joe è stato molto umile. Ha abbracciato tutto. E Fraser è lo stesso. Non è che Virgil comincerà a lavorarci questa settimana. Lo fa da 18 mesi. Questo è tutto ciò che facciamo in allenamento. Li includiamo in alcuni dei nostri esercizi di passaggio e possesso, loro sono dentro. Quindi credo che lo stiano facendo. Questo è ciò di cui sto parlando".