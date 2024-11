Dopo il ko in campionato con il Napoli, la Roma è attesa da un'altra trasferta: domani sera i giallorossi sono ospiti del Tottenham nella quinta giornata della fase campionato di Europa League. Dopo l'allenamento di rifinitura svolto a Trigoria, nel pomeriggio la squadra è partita per raggiungere Londra, dove intorno alle 20.00 (ora italiana) Ranieri e Hummels parleranno in conferenza stampa dal Tottenham Hotspur Stadium.