Slavia Praga-Fenerbahce, Trpisovsky: "Mourinho mette in mostra le sue idee in ogni squadra che allena. Guardate dove si trova la Roma senza di lui..."

Jindrich Trpisovsky, allenatore dello Slavia Praga, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa al termine del match contro il Fenerbahce, valido per la quinta giornata della first phase di Europa League e terminato 1-2 per i turchi. Tra i vari temi trattati il tecnico si è soffermato su José Mourinho e ha parlato anche dell'influenza dello Special One nella Roma. Ecco le sue parole: "Abbiamo affrontato un allenatore che seguiamo ormai tutta la vita. Mourinho mette in mostra le sue idee in ogni squadra in cui va e lo abbiamo visto dal vivo anche quando abbiamo giocato contro la Roma. Ora guardate dove si trova la Roma senza di lui... Oggi abbiamo affrontato una grande squadra".