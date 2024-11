FOTO - Union SG-Roma 1-1

Allo stadio Re Baldovino di Bruxelles, l'Union Saint-Gilloise ha ospitato la Roma per la quarta giornata del girone unico di Europa League. Entrambi i club stanno vivendo un momento di enorme difficoltà, sia in campionato che in campo europeo dove i giallorossi hanno raccolto 4 punti in 3 partite, mentre, il club belga è fermo ad 1. La partita finisce 1-1, con le reti di Mancini da una parte e Mac Allister dall'altra. Primo tempo bloccatissimo, con la squadra di Juric che sin dai primi minuti soffre la fisicità del club belga che impedisce la costruzione dei capitolini. Infatti, le azioni più pericolose le crea proprio la formazione di Pocognoli. Prima al minuto 2, con Khalaili, poi al minuto 17 con il difensore Sykes e infine al 39' con Niang. Roma assente in zona offensiva se non per una timida conclusione di Lorenzo Pellegrini arrivata al 33' e per un colpo di testa di Gianluca Mancini al 42'. Dopo 1 minuto di recupero, l'arbitro Brisard ha fischiato la fine della prima frazione di gioco. La Roma torna in campo con un piglio diverso e va più volte vicina al gol del vantaggio. Prima un palo colpito da Baldanzi al 52', poi un'altra buona occasione con Dovbyk. Infine al 62' a sbloccare il match è Gianluca Mancini con un colpo di testa ad anticipare il portiere dell'Union SG. Dopo la rete del vantaggio la formazione di Juric si abbassa e il club belga si ributta in avanti. Il gol del pareggio arriva al 76' su un pasticcio tra Koné e Svilar. Su un calcio d'angolo, il centrocampista francese sgambetta il portiere giallorosso e Mac Allister può segnare a porta sguarnita. Nei minuti finali, con le squadre stanche e lunghe, entrambe provano a vincere la partita ma senza successo. Dopo questo pareggio, situazione che si complica per la Roma, ora a 5 punti in classifica e con una trasferta a Londra contro il Tottenham da affrontare alla prossima. Ecco i migliori scatti del match.