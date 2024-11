Europa League, TOTTENHAM-ROMA: arbitra Nyberg. Un solo precedente coi giallorossi: 5-1 al CSKA Sofia in Conference

Sarà lo svedese Glenn Nyberg ad arbitrare la sfida tra Tottenham e Roma, in programma giovedì alle 21 in Inghilterra. Il fischietto 36enne sarà coadiuvato dagli assistenti connazionali Beigi e Söderkvist, con Ladebäck come IV uomo.

Var e Avar dell'incontro saranno gli olandesi Pol van Boekel e Clay Ruperti.

Un solo precedente per la Roma con Nyberg: risale alla fase a gironi della Conference League, nel 2021, quando la squadra allora allenata da Mourinho superò per 5-1 il CSKA Sofia all'Olimpico.