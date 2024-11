Dopo la sconfitta sul campo del Verona in campionato, la Roma è attesa da un'altra trasferta: domani alle 18.45 i giallorossi scendono in campo in Europa League per affrontare l'Union Saint Gilloise. Dopo l'allenamento di rifinitura svolto a Trigoria, la squadra è partita nel pomeriggio per raggiungere Bruxelles. Alle 19.00 circa è in programma la conferenza stampa di Juric e Svilar.