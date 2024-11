Europa League, la Lazio non va oltre il pari: 0-0 con il Ludogorets. 1-1 tra AZ Alkmaar e Galatasaray

In scena la quinta giornata della fase campionato di Europa League. Allo Stadio Olimpico la Lazio non va oltre il pari con il Ludogorets: termina 0-0. Pari casalingo anche per l'AZ Alkmaar, prossimo avversario della Roma: 1-1 con il Galatasaray. Vittorie per Athletic, Maccabi Tel Aviv, Viktoria Plzen, Lione e PAOK Salonicco.

I risultati finali:

Athletic Bilbao-Elfsborg 3-0

AZ Alkmaar-Galatasaray 1-1

Besiktas-Maccabi Tel Aviv 1-3

Dinamo Kiev-Viktoria Plzen 1-2

Lazio-Ludogorets 0-0

Qarabag-Lione 1-4

RFK-PAOK Salonicco 0-2

Anderlecht-Porto 2-2