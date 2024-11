Europa League, Galatasaray-Tottenham: espulso Lankshear. Salterà il match contro la Roma

Nel pomeriggio di Europa League che vede impegnata la Roma allo stadio Re Baldovino contro l'Union Saint-Gilloise, è in campo anche il Tottenham di Ange Postecoglu, prossimo avversario dei giallorossi. In una giornata già complicata per gli inglesi, che stanno perdendo 3-2 contro il Galatasaray di Osimhen e Mertens, gli Spurs dovranno fare a meno anche di William Lankshear. Il classe 2005 è infatti stato espulso al minuto 60 della sfida contro i turchi e salterà la quinta giornata contro la Roma.