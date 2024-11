Domani sarà di nuovo vigilia per la Roma che giovedì sarà impegnata a Bruxelles per sfidare l'Union SG in Europa League. In mattinata la squadra svolgerà la rifinitura a Trigoria dalle 11.30, con i consueti primi 15 minuti aperti alla stampa. Poi, alle 16, è previsto il volo per il Belgio, dove alle 19 Ivan Juric parlerà in conferenza stampa insieme a un giocatore.