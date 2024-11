Conference League, sconfitta per la Fiorentina: con l'Apoel finisce 2-1. Il Chelsea ne fa 8 al Noah

Oltre all'Europa League, in scena anche la quarta giornata del girone unico di Conference League. Prima sconfitta nella competizione per la Fiorentina di Raffaele Palladino. La Viola, dopo un mese strepitoso, trova il primo ko in trasferta contro l'Apoel. I ciprioti vincono 2-1 e lasciano i toscani a 6 punti in classifica. Altra goleada del Chelsea di Enzo Maresca che batte il Noah 8-0 e vola al primo posto con 9 punti. I Blues in 3 giornate sono già a quota 16 gol segnati.

I risultati finali

Vikingur Reykjavik-Borac 2-0 (17' Hansen, 23' Gunnarsson)

Petrocub Hincesti-Rapid Vienna 0-3 (13' Bolla, 53' e 79' Burgstaller)

Backa Topola-Lugano 4-1 (4' Stanic, 59' e 83' Pantovic, 61' Hadj Mahmoud, 62' Stanic)

HJK-Olimpia Lubiana 0-2 (57' Brest, 68' Agba)

Gent-Omonia Nicosia 1-0 (31' Gandelman)

Legia Varsavia-Dinamo Minsk 4-0 (10' e 55' Luquinhas, 51' e 59' Gual)

Pafos-Astana 1-0 (87' Anderson)

Shamrock Rovers-The New Saints 2-1 (14' Williams, 23' Kenny, 38' Watts)

Apoel-Fiorentina 2-1 (37' Donis, 46' Abagna Sandan, 74' Ikoné)

Chelsea-Noah 8-0 (12' Adarabioyo, 13' Guiu, 18' Disasi, 21' e 41' Joao Felix, 39' Mudryk, 69' e 76' Nkunku)

Djurgarden-Panathinaikos 2-1 (17' Djuricic, 49' Sabovic, 72' Hummet)

Copenaghen-Istanbul Basaksehir 2-2 (26' Keny, 79' e 83' Chiakha, 80' Piatek)

Heart of Midlothian-Heidenheim 0-2 (57' Conteh, 89' Schoppner)

Jagiellonia-Molde 3-0 (6' Pululu, 60' e 75' Hansen)

Larne-San Gallo 1-2 (4' Diaby autogol, 29' Gortler, 79' Vandermersch)

LASK-Cercle Brugge 0-0

Real Betis-NK Celje 2-1 (75' Natan, 81' Juanjo, 94' Juanmi)

Guimaraes-Mlada Boleslav 2-1 (40' Tiago Silva, 59' Rivas Viondi, 72' Kusej)