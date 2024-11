Champions League: l'Inter batte di misura il Lipsia, 6-1 dell'Atalanta allo Young Boys. Il Feyenoord recupera il City: da 3-0 a 3-3

Dopo il Milan nel pomeriggio, in serata vincono anche Inter e Atalanta nella quinta giornata della fase campionato di Champions League. A San Siro la squadra di Inzagni batte di misura il Lipsia: vittoria per 1-0 grazie all'autogol di Lukeba. In trasferta, invece, l'Atalanta liquida lo Young Boys 6-1 grazie alle doppiette di Retegui e De Ketelaere e ai gol di Kolasinac e Samardzic. Successi anche per Barcellona, Bayer Leverkusen, Bayern Monaco e Arsenal. Prosegue, invece, il periodo negativo del Manchester City: da 3-0 a 3-3 col Feyenoord.

I risultati finali:

Barcellona-Brest 3-0

Bayer Leverkusen-Salisburgo 5-0

Bayern Monaco-Psg 1-0

Inter-Lipsia 1-0

Manchester City-Feyenoord 3-3

Sporting-Arsenal 1-5

Young Boys-Atalanta 1-6