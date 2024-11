Champions League, il Milan vince in trasferta: 3-2 allo Slovan Bratislava. L'Atletico asfalta lo Sparta Praga

Al via la quinta giornata della fase campionato di Champions League. Nel pomeriggio il Milan ottiene un successo in trasferta: la squadra di Fonseca vince 3-2 sul campo dello Slovan Bratislava. Al 21' Pulisic apre la gara, ma tre minuti dopo Barseghyan ristabilisce l'equilibrio. Nella ripresa Leao al 68' porta avanti di nuovo il Milan e Abraham al 71' firma il 3-1. Nel finale Marcelli accorcia le distanze per i padroni di casa.

Vittoria in trasferta anche per l'Atletico Madrid: la formazione di Simeone asfalta lo Sparta Praga vincendo 6-0 grazie alle doppiette di Julian Alvarez e Correa e ai gol di Llorente e Griezmann.