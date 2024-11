Alluvione a Valencia: la UEFA dispone un minuto di silenzio in tutti i match

La UEFA dispone un minuto di silenzio in tutti i match che saranno disputati nelle competizioni per club in questa settimana in memoria delle vittime dell'alluvione di Valencia e di tutte le persone colpite dallo stesso. La decisione dell'UEFA è stata comunicata sui vari canali social dell'organizzazione.

UEFA will hold a moment of silence at all club competition matches this week in memory of the victims of the deadly floods in Valencia and all those impacted in the region and beyond.

— UEFA (@UEFA) November 4, 2024