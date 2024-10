VIDEO - Pellegrini su Pisilli: "Niccolò è un ragazzo d'oro e molto umile. Vederlo esultare domenica è stata un'emozione incredibile"

Alle 21:00 di domani, la Roma affronterà l'Elfsborg, match valido per la seconda giornata del girone unico di Europa League. Durante la conferenza stampa di Ivan Juric e Lorenzo Pellegrini è stata rivolta una domanda sulla crescita repentina del protagonista della vittoria arrivata nell'ultimo turno di Serie A contro il Venezia, Niccolò Pisilli. Il capitano giallorosso ha risposto così: "Niccolò è un ragazzo d’oro e di un’umiltà incredibile. Viene tutti i giorni al campo, si allena, sta attento al minimo dettaglio ed è fondamentale per tutti noi, non basta mai bulla di quello che fai di positivo. È un giocatore forte, moderno, sa giocare il pallone, sa contrastare e inserirsi, poi fa gol ed è importante. Dipende da lui la crescita che avrà. Dal gruppo è benvoluto e vederlo segnare ed esultare come domenica è un’emozione incredibile per tutti noi".

