VIDEO - Pellegrini: "L'esonero di De Rossi? Non sono tipo da pagliacciate, sono abituato a dire la verità"

Alla vigilia del match di Europa League in programma domani alle 21:00 tra Roma ed Elfsborg, Lorenzo Pellegrini torna a parlare dell'esonero di Daniele De Rossi. Durante la conferenza stampa, il capitano giallorosso si è espresso così riguardo al giorno in cui DDR è stato sollevato dal suo incarico: "Non sono uno da pagliacciate ma sono abituato a dire la verità. Mi è capitato di dire la verità e quello che pensavo quel giorno. Sono successe altre cose e non è stata richiesta la mia verità. Ho tanta stima per Daniele e per il suo staff, sono un grande gruppo e ci stavano dando tanto".

