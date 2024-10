VIDEO - Pellegrini: "Le critiche? Sono normali se si è in un momento difficile, ma è il campo a risolvere i problemi"

Alla vigilia del match di Europa League tra Roma ed Elfsborg, che si giocherà alle 21:00, durante la conferenza stampa di Lorenzo Pellegrini ed Ivan Juric, il capitano giallorosso ha risposto alla domanda sulle critiche che in questo periodo stanno ricevendo lui e il compagno Bryan Cristante: "Per quanto mi riguarda, penso di poter parlare anche per Cristante, è sempre il campo che fa dare giudizi e risollevare da momenti brutti. È bello così perché è il nostro lavoro, è normale essere criticati se uno ha un momento difficile ma è sempre il campo che aiuta a risolvere i problemi. Oltre al campo, aiuta entrare a Trigoria e sentirsi parte importante del gruppo e di questa nostra famiglia che stiamo cercando di creare il più in fretta possibile".

