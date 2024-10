VIDEO - Juric: "Non abbiamo mentalità vincente, dobbiamo cambiare registro. Da domani mi aspetto altro"

Ivan Juric, alla vigilia di Roma-Dynamo Kiev, ha insistito molto sulla mentalità della sua squadra, chiedendo un cambio di rotta. Le sue parole: "Anche nell'ultima partita abbiamo visto tanta volotà. In questo momento non abbiamo mentalità vincente, delle ultime 17 ne abbiamo vinte 3. La mentalità non è da Roma, ma nemmeno di una squadra di livello inferiore. A Monza abbiamo sbagliato tanto, in Svezia uguale. Con l'inter commetti l'errore che ti porta a perdere. Qui c'è tutto per lavorare bene, sono tutte scuse. La mentalità non è vincente, bisogna cambiare registro. Fare un punto ed essere contenti non va bene, già da domani mi aspetto un'altra volontà per migiorare questa situazione. Da domani, da domenica. Le partite di Monza o Elfsborg non sono più accettabili"