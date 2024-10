VIDEO - Juric: "I giocatori devono diventare bestie. Per loro è una sfida, devono ribaltare la situazione"

Alla vigilia della sfida di Europa League contro la Dynamo Kiev Ivan Juric ha parlato del momento dei suoi, chiedendo un cambio di mentalità: "Contro il Monza, guardando la gara, devo vincere. Contro l'Inter avremmo dovuto pareggiare, contro l'Elfsborg pareggiare o vincere, contro l'Athletic dovevamo vincere. Quando fai partite di un certo tipo con sarificio, voglia, gioco devi ottenere, poi può andare male una giornata ma noi siamo in debito. Le prestazioni sono superiori ai risultati. I gol presi contro Monza e Athletic non devono accadere. Questa squadra crescerà, ha una grandissima occasione: partendo da una totale merda possono risalire, ma con una cattiveria diversa. Capita poche volte essere in queste situazioni e poter ribaltare la situazione, è una sfida della loro vita, la più bella in un posto così magnifico. Devono ribaltare la situazione e, per farlo, devono diventare bestie. Mi aspetto un'altra roba da domani".