VIDEO - Lungo conciliabolo Juric-Dovbyk in campo alla Boras Arena

Dopo l'allenamento di rifinitura a Trigoria la Roma è partita per raggiungere la Svezia dove domani sera, alla Boras Arena, sfiderà l'Elfsborg nella seconda gara della fase campionato di Europa League. Come di consueto, i giallorossi hanno svolto un sopralluogo sul terreno di gioco durante il quale è andato in scena un lungo conciliabolo tra Ivan Juric e Artem Dovbyk. Dai gesti e dalle movenze, soprattutto del tecnico, l'impressione è che la chiacchierata tra allenatore e attaccante fosse su alcuni movimenti da tenere in partita.

